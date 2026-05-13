Nella notte tra domenica e lunedì, in centro a Prato, un giovane di 23 anni è stato ferito con un coltello. La vittima, un cameriere originario di Firenze, è stata colpita al petto durante una rapina e attualmente si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine che stanno indagando sull’accaduto.

Intanto domani, 14 maggio, svolgerà in mattinata al tribunale dei minori di Firenze, l’udienza per la convalida dell’arresto del 16enne fermato nei giorni scorsi. Il minore, in compagnia di un honduregno di 26 anni – che è in carcere ma per lui l’udienza non risulta ancora fissata – avrebbe tentato di rapinare tre persone che stavano uscendo dal ristorante nel quale lavorano in piazza Mercatale. I due fermati in carcere sono indiziati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato, accoltellato di notte in centro: restano gravi le condizioni del 23enne fiorentino

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