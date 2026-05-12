Prato tenta di difendere una ragazza e viene accoltellato | 23enne ricoverato in condizioni critiche

Un ragazzo di 23 anni è stato ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione di un ospedale di Prato, dopo essere stato ferito con un coltello. L'aggressione è avvenuta durante un tentativo di difendere una ragazza, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già ascoltato alcuni testimoni presenti al momento dell’incidente. La dinamica e le motivazioni sono ancora da chiarire.

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