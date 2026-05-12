Prato tenta di difendere una ragazza e viene accoltellato | 23enne ricoverato in condizioni critiche
Un ragazzo di 23 anni è stato ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione di un ospedale di Prato, dopo essere stato ferito con un coltello. L'aggressione è avvenuta durante un tentativo di difendere una ragazza, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già ascoltato alcuni testimoni presenti al momento dell’incidente. La dinamica e le motivazioni sono ancora da chiarire.
Un giovane di 23 anni risulta ricoverato in gravi condizioni al Santo Stefano di Prato, dopo esser stato accoltellato. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'episodio sarebbe avvenuto in piazza Mercatale, oggi 12 maggio poco dopo l'una di notte: il ragazzo, che lavora a quanto pare in uno.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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