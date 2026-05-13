Praia a Mare-Potenza dove la passa la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate
Oggi il Giro d’Italia 2026 ha attraversato Praia a Mare, segnando l’inizio della quinta tappa che si concluderà a Potenza. La corsa, alla sua 109ª edizione, proseguirà domani con una tappa di 203 chilometri tra i due centri. La gara coinvolge diverse strade e paesi lungo il percorso, con la partenza da Praia a Mare e l’arrivo previsto a Potenza.
L’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà domani, mercoledì 13 maggio 2026, quando si disputerà la quinta tappa, che prevede la partenza da Praia a Mare e l’ arrivo a Potenza dopo 203 km. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 12.15 Sarà una tappa che si snoderà tra Calabria e Basilicata, che vedrà protagoniste le due sedi di partenza ed arrivo, e che attraverserà, inoltre, le località di Castrocucco, Lauria, Prestieri, Castelluccio Superiore, Agromonte Mileo, Francavilla in Sinni, Noepoli, Senise, Sant’Arcangelo, San Martino d’Agri, Diga del Pertusillo, Viggiano, Montagna Grande di Viggiano, Calvello, Pierfaone, La Sellata, Pignola.🔗 Leggi su Oasport.it
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