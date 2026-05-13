Praia a Mare-Potenza dove la passa la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate

Oggi il Giro d’Italia 2026 ha attraversato Praia a Mare, segnando l’inizio della quinta tappa che si concluderà a Potenza. La corsa, alla sua 109ª edizione, proseguirà domani con una tappa di 203 chilometri tra i due centri. La gara coinvolge diverse strade e paesi lungo il percorso, con la partenza da Praia a Mare e l’arrivo previsto a Potenza.

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