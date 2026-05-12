Praia a Mare-Potenza dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate
Domani il Giro d’Italia 2026 prosegue con la quinta tappa, che si svolgerà tra Praia a Mare e Potenza. La corsa attraverserà diverse strade e paesi lungo il percorso di 203 chilometri, con partenza in una località costiera e arrivo in una città dell’interno. La tappa è prevista per mercoledì 13 maggio e coinvolgerà numerosi tratti di strada tra le due località.
L’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà domani, mercoledì 13 maggio 2026, quando si disputerà la quinta tappa, che prevede la partenza da Praia a Mare e l’ arrivo a Potenza dopo 203 km. Sarà una tappa che si snoderà tra Calabria e Basilicata, che vedrà protagoniste le due sedi di partenza ed arrivo, e che attraverserà, inoltre, le località di Castrocucco, Lauria, Prestieri, Castelluccio Superiore, Agromonte Mileo, Francavilla in Sinni, Noepoli, Senise, Sant’Arcangelo, San Martino d’Agri, Diga del Pertusillo, Viggiano, Montagna Grande di Viggiano, Calvello, Pierfaone, La Sellata, Pignola. La partenza fittizia è prevista alle ore 12.🔗 Leggi su Oasport.it
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