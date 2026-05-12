Praia a Mare-Potenza dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate

Domani il Giro d’Italia 2026 prosegue con la quinta tappa, che si svolgerà tra Praia a Mare e Potenza. La corsa attraverserà diverse strade e paesi lungo il percorso di 203 chilometri, con partenza in una località costiera e arrivo in una città dell’interno. La tappa è prevista per mercoledì 13 maggio e coinvolgerà numerosi tratti di strada tra le due località.

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