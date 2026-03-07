La guerra in Iran sta avendo un impatto diretto sui prezzi dei carburanti e sulle bollette energetiche, con aumenti che possono arrivare fino a 1.000 euro per famiglia. I mercati asiatici e europei sono particolarmente coinvolti, mentre le variazioni dei costi sono legate alle oscillazioni del mercato e alle tensioni geopolitiche. Le conseguenze si fanno sentire sui conti delle famiglie e sulle spese quotidiane.

Gli effetti farfalla della guerra in Iran colpiscono soprattutto i mercati asiatici e l'Europa. Il blocco dello Stretto di Hormuz e le crescenti incertezze sulla tenuta della globalizzazione, cioè della sicurezza del commercio via mare, possono determinare un prepotente rincaro dei prezzi anche in Italia. Secondo le stime del Codacons, basterebbe un aumento dell'inflazione di appena un punto percentuale per provocare una nuova stangata da circa mille euro l'anno per famiglia tra bollette, carburanti, beni di consumo e tassi dei mutui. Blocco di Hormuz, petrolio sopra i 90 dollari a barile e Borse in rosso Il conflitto in Medio Oriente ha effetti immediati sui mercati energetici globali, in particolare su petrolio e gas. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Effetto Iran su carburanti e bollette, aumenti fino a 1.000 euro a famiglia

L'Iran e l'effetto sui carburanti, il gasolio a 2,5 euro in autostrada: in Sicilia i maggiori aumenti. Assoutenti prepara esposto ad Antitrust sui prezziGli effetti della guerra in Iran e Medio Oriente si fanno sentire subito alla pompa.

Benzina e diesel, aumenti prezzi: fino a 2,50 euro al litro in autostrada. L'effetto guerra in IranGli effetti delle tensioni in Iran e in Medio Oriente si riflettono immediatamente sui prezzi dei carburanti in Italia, con rincari diffusi sulla...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Effetto Iran.

Temi più discussi: Il prezzo del gas vola (+40%) dopo l'attacco all'Iran, da QatarEnergy stop al Gnl: l'impatto su benzina e bollette; Attacco all’Iran: effetti su benzina, bollette e mutui. Ecco come possono cambiare i prezzi; Prezzi in aumento per la guerra in Iran: i rincari colpiscono gas, benzina e diesel; Gas, carburante, trasporti: qual è il conto della crisi in Iran per l’Italia.

Attacco all’Iran: gli effetti su petrolio e carburantiDallo Stretto di Hormuz, ora chiuso dall’Iran, passa circa un quinto del petrolio consumato a livello globale. Le conseguenze sul prezzo di carburanti dipendono dell'evoluzione del conflitto. fleetmagazine.com

I prezzi di petrolio e gas schizzano con la guerra in Iran: ecco gli effetti su bollette e carburanteL'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran non produce solo conseguenze militari. Il prezzi di petrolio e gas schizzano ... greenme.it

#MedioOriente #Investimenti #Guerra Effetto Iran, scenari e prospettive finanziarie e geopolitiche. Alle 21 5 Giorni sui Mercati con Mach #ImpactSgr, Pelanda #QuadrivioGroup, Aloisio #BorsaItaliana. Rep h00.30, sab h10.30 h15 h18.55 h01.35, dom h11 h14. x.com

Effetto Iran sull’energia, parla Pichetto Fratin: “Fermeremo i rincari ingiustificati. Più gas dall’Africa”- - facebook.com facebook