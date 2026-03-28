Dopo la diretta di ieri, si è verificato un episodio tra Caterina Balivo e il manager di Shaila Gatta, suscitando commenti tra il pubblico. L’evento si è verificato subito dopo la trasmissione, senza ulteriori dichiarazioni ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e tra gli spettatori del programma, che continuano a discutere del confronto tra le parti coinvolte.

Continua a far discutere la recente ospitata di Shaila Gatta a La Volta Buona, il programma pomeridiano di Caterina Balivo in onda su Rai 1. L’ex Velina di Striscia la notizia era stata invitata per promuovere il suo libro ma è finita per commentare in diretta alcune foto che la ritraevano con il nuovo flirt Alvise Rigo. Un momento giudicato imbarazzante, che è sfociato anche in una lite social tra la conduttrice e il manager della ballerina. Caterina Balivo e la lite con il manager di Shaila Gatta. Doveva essere un’intervista dedicata alla presentazione del suo primo libro. Si è trasformata, invece, in un caso mediatico che ha acceso il dibattito tra televisione e social. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Caterina Balivo, gelo con il manager di Shaila Gatta dopo la diretta: cos’è successo

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Mi sarei aspettato che @caterinabalivo in quanto padrona di casa facesse chiarezza su questa situazione ma visto che non l’ha fatto lo farò io @shaylinkaa ha visto la paparazzata di Oggi per la prima volta in diretta, se qualcuno afferma il contrario MENTE sa x.com