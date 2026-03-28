Shaila Gatta incastrata da Caterina Balivo? La verità

Durante una puntata di La Volta Buona, Caterina Balivo ha condiviso immagini che hanno coinvolto Shaila Gatta, lasciando la ballerina sorpresa. Le foto in questione sono state presentate senza preavviso, creando un momento di imbarazzo tra le due. La Gatta ha mostrato di essere colta di sorpresa, senza commentare pubblicamente quanto accaduto.

Lo scorso 26 marzoShaila Gatta è stata ospite da Caterina Balivo aLa Volta Buonadove la conduttrice ha mostrato delle foto inedite che testimonierebberouna liaison tra l’ex velina e Alvise Rigo. Lei si è mostrata stupita e quasi sconvolta che quelle foto venissero mostrate davanti al pubblico senza avvertirla prima. Il video ha fatto ben presto il giro del web tanto cheCaterina Balivo è intervenuta su X rivelando che Shaila Gatta sapesse che sarebbero state mostrate quelle immagini. Adesso il manager della ballerina ha confessato chel’ex velina sarebbe stata ingannata dalla produzione deLa Volta Buona. “I nostri ospiti sono sempre al... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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