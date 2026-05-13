Posizioni economiche ATA graduatorie attese entro fine maggio | nessuna data per gli arretrati

Un lettore ha contattato Orizzonte Scuola chiedendo aggiornamenti sulle graduatorie delle posizioni economiche del personale ATA, in seguito alle prove finali svolte a febbraio e il 23 aprile 2026. Non è stata comunicata una data precisa per l’uscita delle graduatorie, che si attendono entro la fine di maggio. Non sono stati invece forniti dettagli riguardo agli arretrati.

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