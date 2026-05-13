Posizioni economiche ATA graduatorie attese entro fine maggio | nessuna data per gli arretrati
Un lettore ha contattato Orizzonte Scuola chiedendo aggiornamenti sulle graduatorie delle posizioni economiche del personale ATA, in seguito alle prove finali svolte a febbraio e il 23 aprile 2026. Non è stata comunicata una data precisa per l’uscita delle graduatorie, che si attendono entro la fine di maggio. Non sono stati invece forniti dettagli riguardo agli arretrati.
Un lettore scrive a Orizzonte Scuola chiedendo chiarimenti sul concorso per l’attribuzione delle posizioni economiche del personale ATA, dopo la conclusione delle prove finali svolte a febbraio (sessione ordinaria) e il 23 aprile 2026 (sessione suppletiva). Al momento, infatti, non risultano ancora pubblicate le graduatorie. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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