Mobilità ATA e graduatorie posizioni economiche | indicazioni attese dopo le prove del 23 aprile
Dopo le prove del 23 aprile, si attende una risposta ufficiale riguardo alla mobilità del personale ATA e alle graduatorie delle posizioni economiche. Un quesito inviato a Orizzonte Scuola mette in evidenza un problema ancora aperto, cioè il rapporto tra le richieste di trasferimento interprovinciali e l’assegnazione delle posizioni economiche, che risultano ancora non definite.
Un quesito inviato a Orizzonte Scuola riporta l’attenzione su un nodo ancora irrisolto per il personale ATA: il rapporto tra mobilità interprovinciale e attribuzione delle posizioni economiche non ancora definite. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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