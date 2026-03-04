Posizioni economiche ATA | entro 30 giorni le graduatorie durano tre anni Ecco l’aumento di stipendio LO SPECIALE

Dopo aver completato le prove finali, il personale ATA attende ora l’assegnazione delle graduatorie, che saranno pubblicate entro 30 giorni. Le graduatorie avranno una validità di tre anni e rappresentano un passaggio importante per le posizioni economiche e gli aumenti di stipendio. La procedura riguarda tutti i membri del personale coinvolti nelle graduatorie in attesa di aggiornamento.