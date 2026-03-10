50 milioni per la formazione FLC CGIL | Finalmente il Ministero si ricorda del personale ATA ora scelte coerenti

Il Ministero ha annunciato uno stanziamento di oltre 50 milioni di euro destinati alla formazione del personale ATA. La FLC CGIL ha commentato questa decisione, affermando che finalmente il Ministero si ricorda del personale amministrativo e ha richiesto che vengano prese scelte coerenti. La somma sarà utilizzata per potenziare le attività di formazione e aggiornamento del personale coinvolto.

Lo stanziamento di oltre 50 milioni di euro destinati alla formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola viene accolto con favore dalla FLC CGIL, che tuttavia chiede al Ministero dell’Istruzione e del Merito di trasformare l’iniziativa in un percorso più ampio di riconoscimento professionale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Scuola, 50 milioni per la formazione del personale ATA: firmato il decreto del ministro ValditaraIl ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato un decreto che stanzia 50,3 milioni di euro per la formazione in servizio del... Nuova carta docente, sindacati divisi. Flc Cgil: “Cifra decurtata”. Cisl e Gilda “soddisfatti”, Uil: “Si includa anche il personale Ata”La “nuova” carta docente, annunciata dal ministro dell’Istruzione e del Merito su ilfattoquotidiano. Una selezione di notizie su 50 milioni per la formazione FLC CGIL... Discussioni sull' argomento Riapre Villa Manzoni a Lecco: visitabile la casa dove nacquero I Promessi Sposi; INEOS Grenadiers, arriva il nuovo sponsor: 20 milioni all'anno per tornare al top; La scuola primaria Manzoni finalmente si libera dalle impalcature; Ferentino, ex Paolini, via ai lavori. Tornerà a essere scuola. Finalmente oro. Dopo un bronzo e un argento, la scalata di Giacomo Bertagnolli è arrivata nel punto più alto. La combinata (categoria vision impaired) è del 27enne trentino delle Fiamme Gialle, impeccabile tra la manche di superG dominata e quella di slalo - facebook.com facebook La formazione del Napoli che potrebbe essere, tra poco, finalmente realtà: Meret (Milinkovic Savic) Di Lorenzo - Rahmani - Buongiorno Politano - Anguissa - Lobotka - Spinazzola De Bruyne - Mc Tominay Hojlund ( Lukaku) Uno squadrone. x.com