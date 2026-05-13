Portuense una perdita d' acqua manda in tilt il quartiere | strada chiusa e marciapiedi allagati

Una perdita d'acqua nel quartiere Portuense ha provocato l'allagamento di marciapiedi e la chiusura di una strada al traffico. Sono stati mobilitati gli addetti per riparare il guasto, mentre le forze dell'ordine hanno transennato l'area per motivi di sicurezza. L'intervento è ancora in corso e si attende il ripristino normale della viabilità.

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