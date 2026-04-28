In occasione della Giornata Internazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, la Uil di Taranto ha diffuso un comunicato in cui sottolinea che, dall'inizio dell’anno, tre lavoratori sono deceduti nella zona. La giornata, istituita dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, si svolge in un contesto in cui le morti sul lavoro rimangono un tema rilevante per il territorio.

Di seguito un comunicato diffuso da Uil Taranto: “Oggi, in occasione della Giornata Internazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro istituita dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, a Taranto non abbiamo nulla da celebrare. Abbiamo solo vite da piangere, famiglie distrutte a cui dare risposte e una strage continua che deve essere fermata”. Inizia con queste parole la ferma presa di posizione di Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL Taranto, che nel giorno dedicato alla prevenzione lancia un appello urgente alle istituzioni, agli enti di controllo e al tessuto imprenditoriale della provincia ionica. I primi quattro mesi del 2026 hanno infatti tracciato un bilancio drammatico per il territorio tarantino, segnato da tre infortuni mortali che hanno scosso profondamente la comunità.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Giornata della sicurezza sul lavoro: Uil Taranto, niente da festeggiare con tre morti dall’inizio dell’anno Comunicato

Notizie correlate

Sicurezza sul lavoro, UIL Taranto: “Nel 2026 già tre morti, serve un cambio immediato”Tarantini Time Quotidiano“Oggi, in occasione della Giornata Internazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro istituita dall’Organizzazione...

Leggi anche: Aumentano gli infortuni sul lavoro nel Lazio: oltre 44mila denunce nel 2025 e tre morti dall’inizio dell’anno

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2026; 28 aprile, giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro 'Non è fatalità. È il sistema che va cambiato'; Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro, con la prevenzione si costruisce cultura; Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro: domani l’evento promosso dall’Osservatorio comunale Napoli Città Sicura.

Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2026In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2026, l’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) richiama ... 98zero.com

Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, i dati sui morti in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, i dati sui morti in Italia ... tg24.sky.it

La Top 3 Dunks presented by Geely Italia della 28^ giornata della Serie A Unipol 2025/26 #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook

Nella Giornata della Terra vi proponiamo un video pubblicato dall’Esa grazie alle imagini di Sen, la compagnia che, unica al mondo, realizza video in 4K del nostro pianeta dallo spazio. x.com