Infortuni sul lavoro in aumento | Rimini cresce più della regione 739 casi dall' inizio dell' anno

Gli infortuni sul lavoro registrano un incremento nella provincia di Rimini, con 739 denunce presentate nei primi due mesi del 2026. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, l’aumento è del 16 per cento. La crescita si riscontra in modo più marcato rispetto alla regione, che ha visto un incremento inferiore. I numeri sono stati comunicati dagli enti responsabili della sicurezza sul lavoro.