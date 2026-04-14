Infortuni sul lavoro in aumento | Rimini cresce più della regione 739 casi dall' inizio dell' anno
Gli infortuni sul lavoro registrano un incremento nella provincia di Rimini, con 739 denunce presentate nei primi due mesi del 2026. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, l’aumento è del 16 per cento. La crescita si riscontra in modo più marcato rispetto alla regione, che ha visto un incremento inferiore. I numeri sono stati comunicati dagli enti responsabili della sicurezza sul lavoro.
Aumentano in modo significativo gli infortuni sul lavoro in provincia di Rimini, dove nei primi due mesi del 2026 si contano 739 denunce, con un incremento del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato che cresce a ritmo più che doppio rispetto alla media regionale e che.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Il dg dopo la sconfitta contro il Melito: «Infortuni ed episodi vari ci hanno costretto sempre a rincorrere e si sa che, in campionati come questi, non è mai facile» - facebook.com facebook
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