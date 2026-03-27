La Banca di Francia ha venduto le riserve auree conservate a New York per un valore di circa 12,8 miliardi di euro. L’operazione ha comportato la cessione di oro, con il trasferimento dei lingotti di qualità superiore a Parigi al posto di quelli precedentemente depositati negli Stati Uniti. L’evento rappresenta una modifica nella gestione delle riserve gold della banca centrale francese.

La Banca di Francia ha realizzato un’operazione finanziaria destinata a fare scuola. Ha venduto le proprie riserve auree custodite a New York, sostituendole con lingotti di qualità superiore oggi conservati a Parigi. Nel farlo, ha ottenuto una plusvalenza straordinaria di 12,8 miliardi di euro. Il risultato ha trasformato una potenziale perdita in un utile netto di 8,1 miliardi per il 2025, ribaltando il rosso di 7,7 miliardi registrato l’anno precedente. Un’operazione in 26 transazioni da 13 miliardi di euro. L’intervento non si è concretizzato in un singolo movimento, ma in una strategia articolata in 26 transazioni realizzate tra luglio 2025 e gennaio 2026, per un valore complessivo di 13 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - La Francia vende l’oro che aveva negli Usa, un’operazione da 12,8 miliardi di euro

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