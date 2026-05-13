Porto di Brindisi | bloccato un carico di circa 20 tonnellate di cozze provenienti da zone in vigilanza sanitaria Guardia di finanza
Nell’ambito delle attività di vigilanza, la Guardia di finanza ha sequestrato un carico di circa 20 tonnellate di cozze provenienti da zone soggette a restrizioni sanitarie presso il porto di Brindisi. Il materiale, destinato alla distribuzione commerciale, è stato bloccato e posto sotto sequestro. L’operazione fa parte di un intervento volto a verificare la conformità delle merci alle norme di sicurezza alimentare.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo delle merci in arrivo presso lo scalo brindisino, all’esito di un’operazione congiunta condotta dai finanzieri del Gruppo di Brindisi unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, alla Guardia Costiera ed al Servizio Veterinario “SIAV B” della ASL di Brindisi, è stata intercettata e bloccata al porto di Brindisi un’ingente partita di cozze nere potenzialmente pericolose per la salute umana. La vicenda trae origine da un’attenta attività di ispezione e controllo che ha permesso di rinvenire all’interno di un mezzo refrigerato, proveniente dal porto greco di Igoumenitsa, circa 20 tonnellate di cozze nere (Mytilus galloprovincialis) destinate al mercato italiano.🔗 Leggi su Noinotizie.it
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