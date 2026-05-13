Nell’ambito delle attività di vigilanza, la Guardia di finanza ha sequestrato un carico di circa 20 tonnellate di cozze provenienti da zone soggette a restrizioni sanitarie presso il porto di Brindisi. Il materiale, destinato alla distribuzione commerciale, è stato bloccato e posto sotto sequestro. L’operazione fa parte di un intervento volto a verificare la conformità delle merci alle norme di sicurezza alimentare.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo delle merci in arrivo presso lo scalo brindisino, all’esito di un’operazione congiunta condotta dai finanzieri del Gruppo di Brindisi unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, alla Guardia Costiera ed al Servizio Veterinario “SIAV B” della ASL di Brindisi, è stata intercettata e bloccata al porto di Brindisi un’ingente partita di cozze nere potenzialmente pericolose per la salute umana. La vicenda trae origine da un’attenta attività di ispezione e controllo che ha permesso di rinvenire all’interno di un mezzo refrigerato, proveniente dal porto greco di Igoumenitsa, circa 20 tonnellate di cozze nere (Mytilus galloprovincialis) destinate al mercato italiano.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Porto di Brindisi: bloccato un carico di circa 20 tonnellate di cozze provenienti da zone in vigilanza sanitaria Guardia di finanza

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