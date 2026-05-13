Controlli al porto | respinte oltre 20 tonnellate di cozze provenienti da zone soggette a vigilanza sanitaria

Da brindisireport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al porto di Brindisi sono state respinte oltre 20 tonnellate di cozze nere provenienti da aree soggette a vigilanza sanitaria. La merce è stata intercettata e bloccata durante i controlli effettuati in porto. La partita di cozze, considerata potenzialmente pericolosa per la salute umana, non ha raggiunto il mercato. Le autorità sanitarie hanno eseguito i controlli di routine per verificare la provenienza e la sicurezza del prodotto.

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BRINDISI - Intercettata e bloccata al porto di Brindisi un’ingente partita di cozze nere potenzialmente pericolose per la Salute umana. La scoperta rientra in un'attività di vigilanza e controllo delle merci in arrivo presso lo scalo brindisino, eseguita nell'ambio di un’operazione congiunta.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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