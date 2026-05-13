Porti Basso Pd | Riforma necessaria ma evitare centralizzazione

Un rappresentante del settore portuale ha dichiarato che è necessaria una riforma, ma ha sottolineato l'importanza di evitare la centralizzazione e di mantenere l'autonomia delle autorità portuali. Ha affermato che si richiede un coordinamento a livello nazionale senza compromettere la rapidità delle decisioni e l'indipendenza degli enti locali coinvolti. La discussione sulla riforma continua a coinvolgere diversi attori del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – “Serve coordinamento nazionale senza perdere autonomia e rapidità delle Autorità portuali. L’Italia ha bisogno di rinnovare la portualità, ma bisogna farlo con grande attenzione perché le decisioni prese oggi avranno effetti per i prossimi decenni”. Lo ha dichiarato Lorenzo Basso, vicepresidente della VIII Commissione del Senato ed esponente del Partito Democratico, a margine. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Porti sotto assedio: il FVG blocca il piano di centralizzazione di RomaIl Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha espresso un parere unanime contro la creazione di Porti d’Italia Spa, la nuova entità voluta dal... Il presidente Sospiri sul referendum: "Riforma necessaria, ma il popolo va rispettato"Il presidente del consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, commenta l'esito del voto referendario che ha visto prevalere il No «Il primo padre... Temi più discussi: Porti, Basso (Pd): La riforma è necessaria ma va evitata una centralizzazione; Porti, Basso (Pd): La riforma è necessaria ma va evitata una centralizzazione; Porti, Deidda: Serve un vero sistema Italia della portualità; Porti, Cognolato: Servono regole certe e una voce unica per il terminalismo. Cpr in Albania, l'avvocato della Corte Ue conferma la validità. Meloni: Due anni persi a causa di letture forzate e infondate. Il Pd: Non è una sentenza reddit Porti, Basso (Pd): Riforma necessaria ma evitare centralizzazioneServe coordinamento nazionale senza perdere autonomia e rapidità delle Autorità portuali. L’Italia ha bisogno di rinnovare la portualità, ma bisogna farlo con grande attenzione perché le decisioni pr ... adnkronos.com Porti, Basso (Pd): La riforma è necessaria ma va evitata una centralizzazioneA margine dell’Assemblea pubblica di Assiterminal a Roma, Lorenzo Basso commenta il percorso di riforma del sistema portuale italiano. Il senatore del Partito Democratico sottolinea la necessità di un ... touchpoint.news