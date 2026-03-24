Il presidente Sospiri sul referendum | Riforma necessaria ma il popolo va rispettato

Il presidente del consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, commenta l'esito del voto referendario che ha visto prevalere il No «Il primo padre costituente della nostra Repubblica è il popolo italiano che si è espresso attraverso il referendum non condividendo e non approvando la nostra proposta di riforma della magistratura. Ne dobbiamo prendere atto e il popolo va rispettato. È evidente che non siamo stati sufficientemente bravi a comunicare ai cittadini il reale significato del voto e i contenuti positivi di una riforma necessaria. Un voto che comunque non incide sulla fiducia del Paese rispetto all’azione di governo del centrodestra, i voti ce li riprenderemo in occasione delle prossime scadenze politiche». 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Mi mancano i tuoi sospiri così profondi ed intensi da entrarmi dentro per dare voce all'anima, bruciano i ricordi di sorrisi fuggenti come stelle comete, ripenso a ciò che sentivo e che oggi pare solo una triste illusione #Buongiorno #24marzo #LaVoceATeDovuta x.com

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