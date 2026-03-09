Nel parco giochi dove arriva una mega giostra si assumono 100 persone per la nuova stagione

Nel parco giochi si stanno assumendo 100 nuove persone per la prossima stagione, con contratti che partiranno già dal mese di marzo. La selezione riguarda un numero consistente di posti di lavoro, destinati a persone che si inseriranno nel team per gestire la mega giostra e altre attività. L'annuncio riguarda esclusivamente assunzioni di personale, senza ulteriori dettagli sui ruoli o modalità di selezione.

Si tratta di 100 nuovi posti di lavoro che saranno disponibili per altrettante persone già dal mese di marzo. Sono aperte al parco giochi Leolandia le selezioni della nuova campagna recruiting per rafforzare l'organico in vista della nuova stagione: in primavera sarà infatti inaugurata Reve?sum, la nuova montagna russa che promette di essere la più grande attrazione mai realizzata nei 55 anni di storia del parco e che è destinata ad amplificare ulteriormente i flussi di visitatori. Nell'immediato Leolandia cerca addetti alla ristorazione e animatori per le attività di contatto con gli ospiti, compresa l’interpretazione di personaggi del mondo della fantasia e mascotte. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

