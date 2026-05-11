Estate in Diretta cambia entrambi i conduttori per l’edizione estiva 2026 che farà compagnia ai telespettatori di Rai1 dalla fine di giugno ai primi di settembre. Dopo cinque edizioni consecutive esce di scena Gianluca Semprini. Il giornalista aveva da tempo fatto sapere all’azienda di non essere disponibile a rinnovare l’incarico. Al suo posto arriva Flavio Montrucchio, ormai volto Rai tra questo nuovo impegno sulla rete ammiraglia e la conferma al timone de I Fatti Vostri su Rai2. Al fianco del conduttore e attore arriva Manuela Moreno, giornalista Rai di lungo corso tra le conduzioni di Tg2 e Tg2 Post. Una coppia inedita dunque per Rai1. La notizia, anticipata da Dagospia, mette fine alle tante indiscrezioni.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ESTATE IN DIRETTA: RAI1 HA SCELTO LA NUOVA COPPIA DI CONDUTTORI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

#ESTATEINDIRETTA: #RAI1 HA SCELTO LA NUOVA COPPIA DI CONDUTTORI

Notizie correlate

FUMATA BIANCA! RAI1 HA SCELTO LA NUOVA COPPIA DI ESTATE IN DIRETTAMentre Vita in Diretta di Alberto Matano prosegue la sua marcia trionfale e viene allungata per tutto giugno, Rai1 cambia totalmente i conduttori di...

Argomenti più discussi: Vita in diretta - S2025/26 - Puntata del 07/05/2026 - in diretta su Rai 1 07/05/2026 alle 16:55; Unomattina - S2025/26 - Puntata del 12/05/2026 - in diretta su Rai 1 12/05/2026 alle 09:03; 1mattina News - S2025/26 - Puntata del 12/05/2026 - in diretta su Rai 1 12/05/2026 alle 06:00; Gli imperdibili.

Buongiorno. Alle ore 14.00 vi aspetto in diretta su Rai1 con una nuova puntata di Bar Centrale. Questa settimana faremo tappa a Longiano, caratteristico borgo della Romagna dove il bar di paese diventa ancora una volta luogo di incontro, racconti e punti di v x.com

Estate in diretta, Thelma e Louise alla conduzione: che cosa ha in mente la Rai. AnteprimaIl direttore dell’intrattenimento day time Rai Angelo Mellone come Ridley Scott? Pare di si. Vi abbiamo parlato da queste colonne i giorni scorsi delle novità che riguardano la nuova edizione di ... affaritaliani.it