Fruttivendolo ucciso a Ponticelli | ipotesi vendetta trasversale per l'arresto di Roberto Mazzarella

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ponticelli un fruttivendolo è stato ucciso in un episodio che potrebbe essere legato a una vendetta trasversale. La vittima era imparentata con membri di due gruppi locali noti, uno dei quali coinvolto in attività criminali. Le forze dell'ordine stanno indagando sui possibili collegamenti tra l'omicidio e i recenti arresti di alcune persone sospettate di appartenere a queste organizzazioni. Nessuna altra informazione sulla dinamica dell'agguato è stata resa nota.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'omicidio del fruttivendolo Antonio Musella potrebbe essere una vendetta trasversale: l'uomo era imparentato con esponenti dei Rinaldi e delle "pazzignane" di Ponticelli.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Ponticelli, 20enne ucciso all’esterno del bar: ipotesi vendetta dopo lite nella movidaPotrebbe essere una vendetta maturata dopo una lite nel mondo della movida quella che è costata al vita a Fabio Ascione, il 20enne ucciso all'esterno...

Filippo Scavo ucciso in discoteca, l’ipotesi della faida tra due clan di Bari e dell’omicidio per vendettaFilippo Scavo, ucciso a colpi di pistola nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie, sarebbe stato un esponente del clan mafioso Strisciuglio di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web