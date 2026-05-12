Fruttivendolo ucciso a Ponticelli | ipotesi vendetta trasversale per l'arresto di Roberto Mazzarella
A Ponticelli un fruttivendolo è stato ucciso in un episodio che potrebbe essere legato a una vendetta trasversale. La vittima era imparentata con membri di due gruppi locali noti, uno dei quali coinvolto in attività criminali. Le forze dell'ordine stanno indagando sui possibili collegamenti tra l'omicidio e i recenti arresti di alcune persone sospettate di appartenere a queste organizzazioni. Nessuna altra informazione sulla dinamica dell'agguato è stata resa nota.
L'omicidio del fruttivendolo Antonio Musella potrebbe essere una vendetta trasversale: l'uomo era imparentato con esponenti dei Rinaldi e delle "pazzignane" di Ponticelli.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Ponticelli, 20enne ucciso all’esterno del bar: ipotesi vendetta dopo lite nella movidaPotrebbe essere una vendetta maturata dopo una lite nel mondo della movida quella che è costata al vita a Fabio Ascione, il 20enne ucciso all'esterno...
Filippo Scavo ucciso in discoteca, l’ipotesi della faida tra due clan di Bari e dell’omicidio per vendettaFilippo Scavo, ucciso a colpi di pistola nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie, sarebbe stato un esponente del clan mafioso Strisciuglio di...