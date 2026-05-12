Fruttivendolo ucciso a Ponticelli | ipotesi vendetta trasversale per l'arresto di Roberto Mazzarella

A Ponticelli un fruttivendolo è stato ucciso in un episodio che potrebbe essere legato a una vendetta trasversale. La vittima era imparentata con membri di due gruppi locali noti, uno dei quali coinvolto in attività criminali. Le forze dell'ordine stanno indagando sui possibili collegamenti tra l'omicidio e i recenti arresti di alcune persone sospettate di appartenere a queste organizzazioni. Nessuna altra informazione sulla dinamica dell'agguato è stata resa nota.

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