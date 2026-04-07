Fabio Ascione ucciso nell' agguato a Ponticelli a Napoli il messaggio alla mamma prima dell' arrivo dei killer

A Ponticelli, a Napoli, un uomo è stato ucciso in un agguato. Prima di essere colpito, aveva parlato con la madre e le aveva detto che stava bene. Poco dopo, sono arrivati i sicari e hanno sparato diversi colpi, colpendolo mortalmente. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di ricostruire la dinamica e i moventi dell’omicidio. Nessuna altra informazione è stata ancora resa nota.

“Mamma, non preoccuparti. Mangio un cornetto, prendo le sigarette e torno a casa”, così Fabio Ascione avrebbe detto alla madre al telefono in quella chiamata prima dell’alba, quando la donna stava per andare al lavoro e lui, dal suo lavoro, stava rientrando. Poi l’agguato: il giovane, appena 20 anni, è stato ucciso a Ponticelli, quartiere di Napoli, a colpi di arma da fuoco. L’ultima telefonata di Fabio Ascione A ricostruire gli ultimi istanti di vita di Fabio Ascione è il TgCom24, che ha raccolto le parole di una testimone. Intorno alle 5 della mattina di martedì 7 aprile il 20enne avrebbe ricevuto una telefonata dalla madre: “Fabio, vedi di tornare a casa perché io sto andando al lavoro”. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Fabio Ascione ucciso nell'agguato a Ponticelli a Napoli, il messaggio alla mamma prima dell'arrivo dei killer Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a PonticelliNapoli, 7 aprile 2026 – Agguato all’alba di oggi a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. Napoli, agguato all’alba a Ponticelli: ucciso il ventenne Fabio Ascione. Era incensuratoUn agguato dalle modalità tipiche della criminalità organizzata scuote il quartiere di Ponticelli, nella periferia orientale della città. Temi più discussi: Napoli, il 20enne Fabio Ascione ucciso vicino a un bar di Ponticelli; Agguato a Napoli, morto un ventenne. Indagano i carabinieri; Agguato a Ponticelli, ventenne ucciso all'alba: indagini in corso; Napoli, ucciso Fabio Ascione: agguato all'alba a Ponticelli. Il ventenne colpito al torace dal commando killer in scooter. Ponticelli: ucciso Fabio Ascione, forse non era lui il bersaglioUn colpo di pistola al petto, esploso da un’auto in corsa, ha spezzato la vita di Fabio Ascione, 20 anni, incensurato. Il giovane è stato ucciso alle prime ... cronachedellacampania.it Fabio Ascione ucciso a 20 anni a Napoli con colpo al petto, non si esclude lo scambio di personaSulla morte di Fabio Ascione, ucciso a 20 anni da un proiettile esploso a Ponticelli, gli investigatori non escludono alcuna pista ... fanpage.it Sulla morte di Fabio Ascione, ucciso a 20 anni da un proiettile esploso a Ponticelli, gli investigatori non escludono alcuna pista. Il ragazzo era incensurato e tornava dal lavoro - facebook.com facebook Agguato a Napoli, nel quartiere Ponticelli: un 20enne è stato ucciso in strada a colpi di pistola da sconosciuti in scooter. La vittima è Fabio Ascione, morto poco dopo il ricovero in ospedale. x.com