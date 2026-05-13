A Paderno d’Adda, lungo il ponte di Brivio, si sono formate code di veicoli che raggiungono i tre chilometri. Le auto avanzano lentamente, creando disagi significativi per chi attraversa l’area. La situazione interessa sia chi proviene da Merate sia da Verderio, con lunghe colonne di automobili ferme o in movimento molto lento. La congestionata circolazione ha causato rallentamenti e problemi di inquinamento nella zona.

Paderno d’Adda (Lecco) – Un lungo e ininterrotto serpentone di automobilisti in colonne fino a tre chilometri in marcia a passo d’uomo, sia da Merate, sia da Verderio. Interminabili attese fino quasi a mezz’ora per attraversare il ponte. I gas di scarico che saturano l’aria divenuta irrespirabile. I soccorritori sulle ambulanza che devono effettuare lo slalom e sperare di riuscire ad aprirsi un varco nel traffico per intervenire in tempo. E coloro che abitano lungo la Sp 54, la S 55 e le altre strade di accesso al San Michele prigionieri in casa propria. Lo stesso succede sul versante opposto nell’Isola Bergamasca. Sono le conseguenze della s errata del ponte di Brivio a monte, che resterà c hiuso per 15 mesi per lavori di ristrutturazione e adeguamento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte di Brivio, un disastro annunciato: code, inquinamento e disagi

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