Ponte del Gatto si va in profondità con le palancole da dieci metri
Al Ponte del Gatto, dopo la demolizione del vecchio ponte, si è avviata la fase di infissione delle palancole da dieci metri. Questi elementi metallici vengono inseriti nel terreno per sostenere gli scavi e favorire il prosciugamento delle aree interessate dai lavori. La procedura rappresenta un passaggio fondamentale nelle operazioni di consolidamento e riqualificazione dell’area. La realizzazione si sta svolgendo secondo i piani stabiliti dagli interventi di sistemazione.
Dopo la demolizione del vecchio manufatto, al Ponte del Gatto è iniziata la fase per l’infissione delle palancole, elementi strutturali metallici utilizzati per il sostentamento degli scavi e per il prosciugamento delle zone dove si deve intervenire. Al Ponte del Gatto ne verranno infisse della profondità di dieci metri, attorno alle pile del ponte, in modo da creare due camere stagne dentro il canale, alle due estremità, che saranno successivamente prosciugate. La parte centrale del canale manterrà invece la propria funzione idraulica. A seguito della messa in secca delle aree delimitate da palancole, si potrà procedere con la demolizione delle pile del vecchio ponte e alla realizzazione dei nuovi pali di fondazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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