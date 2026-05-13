Ponte del Gatto si va in profondità con le palancole da dieci metri

Al Ponte del Gatto, dopo la demolizione del vecchio ponte, si è avviata la fase di infissione delle palancole da dieci metri. Questi elementi metallici vengono inseriti nel terreno per sostenere gli scavi e favorire il prosciugamento delle aree interessate dai lavori. La procedura rappresenta un passaggio fondamentale nelle operazioni di consolidamento e riqualificazione dell’area. La realizzazione si sta svolgendo secondo i piani stabiliti dagli interventi di sistemazione.

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