I vigili del fuoco hanno recuperato un cane da caccia rimasto intrappolato a circa cinque metri di profondità in una zona di montagna. L'intervento, durato quasi due giorni, ha coinvolto l'uso di un escavatore per estrarre l'animale che era rimasto sepolto. Le operazioni si sono svolte nel territorio di Montefiore, in provincia di Ascoli. La salvezza dell’animale è stata possibile grazie all’attività delle forze di emergenza sul posto.

Montefiore (Ascoli), 25 aprile 2026 – Dopo quasi due giorni di lavoro i vigili del fuoco di San Benedetto e di Ascoli hanno tratto in salvo il cane da caccia ‘Tigro’, un segugio maremmano che, impegnato in una battuta di caccia insieme al proprietario si era infilato nella tana scavata da un tasso nella zona Valmenocchia di Montefiore. Il proprietario l’ha individuato grazie ai lamenti. Il proprietario lo aveva cercato e nella giornata di venerdì quando ormai aveva perso ogni speranza, l’ha individuato nella fitta vegetazione in zona impervia, sentendo i suoi lamenti. L’intervento dei vigili. I vigili del fuoco di San Benedetto con una sonda telescopica e un geofono hanno accertato la posizione del cane.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salvato il cane da caccia Tigro, vigili del fuoco al lavoro con l’escavatore: era a 5 metri di profondità

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