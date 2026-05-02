Cesenatico avanza il cantiere del Ponte del Gatto | partono le demolizioni

A Cesenatico, i lavori sul cantiere del Ponte del Gatto proseguono con l’avvio delle demolizioni. A partire da lunedì 4 maggio, sarà avviata la rimozione delle travi dell’impalcato del ponte. La fase di demolizione rappresenta un passo importante nel progetto di intervento sulla struttura. Durante i lavori, sono previste interruzioni temporanee della viabilità nella zona interessata. La data di inizio coincide con l’avvio delle operazioni di smantellamento.

Continuano i lavori sul cantiere del Ponte del Gatto e da lunedì 4 maggio prenderà il via la demolizione dell'impalcato del ponte con la rimozione delle travi. Saranno presenti sul posto tre ditte - Cams di Reggiolo, Comer di Bellaria e Rimini Gru di Rimini - con un escavatore con pinza e sega.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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