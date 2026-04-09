Entra nel vivo il cantiere della ciclabile sul ponte della Ghisolfa

Da milanotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa. Nelle ultime notti, l’impresa incaricata ha installato la recinzione di cantiere lungo il tratto tra il colmo del ponte e piazzale Lugano, in direzione Bovisa. Contestualmente, è stata rimossa una porzione di asfalto, dando così avvio alle operazioni di costruzione. La fase di cantiere prosegue con interventi sulla struttura e sui materiali stradali.

Sono entrati nel vivo i lavori per la pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa. Nelle scorse notti l’impresa che si è giudicata l’appalto ha posizionato la recinzione di cantiere tra il colmo del ponte fino quasi a piazzale Lugano in direzione Bovisa, ha tolto una striscia di asfalto e iniziato a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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