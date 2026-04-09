Entra nel vivo il cantiere della ciclabile sul ponte della Ghisolfa

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa. Nelle ultime notti, l’impresa incaricata ha installato la recinzione di cantiere lungo il tratto tra il colmo del ponte e piazzale Lugano, in direzione Bovisa. Contestualmente, è stata rimossa una porzione di asfalto, dando così avvio alle operazioni di costruzione. La fase di cantiere prosegue con interventi sulla struttura e sui materiali stradali.

Sono entrati nel vivo i lavori per la pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa. Nelle scorse notti l’impresa che si è giudicata l’appalto ha posizionato la recinzione di cantiere tra il colmo del ponte fino quasi a piazzale Lugano in direzione Bovisa, ha tolto una striscia di asfalto e iniziato a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it In bici lungo il ponte della Ghisolfa: a metà marzo via ai lavori per la pista ciclabile tanto attesaMilano, 3 marzo 2026 – Inizieranno nella seconda metà di marzo i lavori per realizzare la pista ciclabile lungo il cavalcavia Bacula, altrimenti noto... Leggi anche: Ecco il cantiere della ciclopedonale Pradello-Abbadia: "Entra nel vivo" Temi più discussi: SULLA STAMPA IL CCNL BANCARI ENTRA NEL VIVO; LA CORSA SALVEZZA ENTRA NEL VIVO CON CANTÙ-SASSARI; Entra nel vivo il Piano straordinario per la casa accessibile a Milano; Himalaya, la stagione alpinistica entra nel vivo. Ederson-Atletico Madrid, si entra nel vivo: accordo con il giocatore, offerta pronta all’AtalantaSull'asse tra Bergamo e la capitale iberica può chiudersi l'ennesima operazione dopo Ruggeri, Lookman e Raspadori ... fanpage.it Entra nel vivo la Fiera dell’Angelo, tra bancarelle e attrazioni intorno alla Rocca fotogalleryEntra nel vivo la Fiera dell'Angelo a Borgonovo Val Tidone. Anche se l’inaugurazione ufficiale è fissata lunedì 6 aprile, alle 11 e 30 presso il Fossato ... piacenzasera.it Non è solo tennis. È qualcosa che ti entra dentro. Quando Jannik Sinner scende in campo, non rappresenta solo sé stesso… rappresenta un intero Paese che trattiene il respiro ad ogni punto. Silenzio. Cuore che batte. E poi quell’esplosione. Perché in lui non - facebook.com facebook Fastweb + Vodafone entra in TM Forum: cosa significa per il futuro delle reti x.com