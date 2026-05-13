poliziotti infedeli vendevano dati riservati di vip calciatori e cantanti

Un gruppo di poliziotti infedeli vendeva dati riservati di vip, calciatori e cantanti. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sistema organizzato che operava tra Napoli, Roma, Belluno e Bolzano, coinvolgendo più sedi e funzionari all’interno delle forze dell’ordine. Le autorità hanno sequestrato documenti e dispositivi, ed è in corso un procedimento giudiziario per chiarire l’entità delle attività illecite.

Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell’ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È questo il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri, in collaborazione con la Procura nazionale antimafia diretta da Giovanni Melillo e con uno scambio di informazioni con la Procura di Milano.,, L'operazione, condotta dalla polizia postale e dalla squadra mobile di Napoli, ha portato all'emissione di trenta misure cautelari: quattro sono finite in carcere, sei agli arresti domiciliari e diciannove hanno ricevuto l'obbligo di dimora.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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