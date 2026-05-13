Poliziotti e impiegati vendevano i dati di cantanti e calciatori | 30 indagati

Un'indagine ha portato alla luce un sistema illecito in cui poliziotti e impiegati pubblici vendevano dati riservati di cantanti e calciatori noti. Complessivamente, sono 30 le persone coinvolte tra indagati e sospettati. Tra le vittime, figurano alcune delle figure più conosciute nel mondo dello spettacolo e dello sport. La procura ha avviato verifiche per accertare eventuali responsabilità e il funzionamento dell’organizzazione.

Ci sarebbero anche calciatori e cantanti famosi tra le vittime dell'associazione a delinquere composta da agenti di polizia infedeli e impiegati pubblici corrotti. È quanto sostiene la Procura di Napoli che oggi ha annunciato l'arresto dei 30 indagati. Un'operazione condotta dalla polizia di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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