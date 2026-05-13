Un’indagine coordinata dalla procura di Napoli ha portato all’emissione di 30 ordinanze cautelari nei confronti di persone coinvolte in un’organizzazione criminale che si occupava di accedere illegalmente ai sistemi informatici. Tra gli indagati ci sono anche alcuni agenti di polizia e sono stati sottratti dati di calciatori e cantanti. La sezione specializzata in reati cyber ha condotto le indagini, che hanno evidenziato un fenomeno considerato allarmante dal procuratore.

Sono trenta gli indagati destinatari di ordinanza cautelare nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Napoli, e in particolare dalla sezione specializzata in reati cyber, che ha individuato una organizzazione criminale dedita all’accesso abusivo ai sistemi informatici. L’operazione dalla polizia, eseguita questa mattina, ha interessato le province di Napoli, Ferrara, Bolzano, Roma e Belluno. L’ordinanza cautelare dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro indagati, gli arresti domiciliari nei confronti di sei e la misura dell’obbligo di presentazione nei confronti di 19 destinatari. A vario titolo, sono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dati calciatori e cantanti rubati, 30 indagati tra Napoli e Roma. Ci sono anche poliziotti. Gratteri: "Fenomeno allarmante"

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