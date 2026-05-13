Poliziotti e impiegati vendevano i dati di calciatori e cantanti | l' operazione che ha colpito pure il Trentino Alto Adige

Nella giornata di mercoledì 13 maggio è stata eseguita una vasta operazione che ha coinvolto agenti di polizia e impiegati pubblici accusati di aver venduto dati riservati di calciatori e cantanti, alcuni dei quali noti. L’indagine ha portato alla luce un’associazione a delinquere composta da funzionari pubblici e agenti infedeli, con ripercussioni anche nella regione del Trentino Alto Adige. Sono state eseguite numerose perquisizioni e sequestri nell’ambito dell’operazione.

Ci sarebbero anche calciatori e cantanti famosi tra le vittime dell’associazione a delinquere composta da agenti di polizia infedeli e impiegati pubblici corrotti contro cui si è scagliata la maxi operazione di mercoledì 13 maggio che, come noto, ha avuto echi anche in Trentino Alto Adige.È.🔗 Leggi su Trentotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Poliziotti e impiegati vendevano i dati di cantanti e calciatori: 30 indagatiCi sarebbero anche calciatori e cantanti famosi tra le vittime dell'associazione a delinquere composta da agenti di polizia infedeli e impiegati...

Poliziotti infedeli vendevano dati riservati di vip, calciatori e cantantiDue poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell’ordine per recuperare informazioni...