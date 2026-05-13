Poliziotti arrestano un rapinatore e vengono premiati

Tre agenti della polizia locale di Udine sono stati premiati dopo aver rintracciato e arrestato in pochi minuti un rapinatore che aveva messo a segno un colpo ai danni di un esercente commerciale lo scorso agosto. L’intervento rapido degli agenti ha portato all’arresto immediato del sospettato. La premiazione si è svolta in occasione di un evento pubblico, riconoscendo il loro intervento tempestivo e efficace.

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In pochi minuti avevano rintracciato il rapinatore e lo avevano arrestato. Per questo motivo sono stati premiati tre agenti della polizia locale di Udine che, lo scorso agosto, erano intervenuti tempestivamente in seguito a una rapina ai danni di un esercente commerciale. Il premio a Sesto al.🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Follia in pieno centro: inseguimento e arresto lungo Corso Vittorio Emanuele Notizie correlate Salvano vite e sgominano la criminalità: i poliziotti premiati a FrosinoneQuesta mattina, presso il Teatro “Vittoria” di Frosinone, si è svolta la celebrazione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato,... Leggi anche: Carrozzina rubata e ritrovata: i poliziotti sono stati premiati in Regione Temi più discussi: Prima chiede soldi, poi scaraventa un uomo a terra e fugge col portafoglio, caos nei vicoli; Rapinatore 'trasformista' arrestato dalla polizia a Torino; Il rapinatore trasformista tradito dalle telecamere: arrestato dopo la fuga e i cambi d’abito; Roma, assaltano la gioielleria travestiti da guardie carcerarie: Apri la cassaforte o ti ammazziamo. Ma la titolare li mette in fuga. Night City 2045 (Cyberpunk RED - Prima recensione del party) - reddit.com reddit Arrestato rapinatore per violenta rapina in un supermercato di via Lajolo a TorinoArrestato un uomo per rapina con coltello in un supermercato a Torino. La rapina, avvenuta il 10 marzo, è stata risolta grazie a indagini precise e videosorveglianza. lamilano.it Rapinatore 'trasformista' arrestato dalla polizia a TorinoCambiava abiti durante la fuga per depistare le indagini: un rapinatore 'trasformista' è stato arrestato dalla polizia di Stato per una rapina aggravata commessa il 10 marzo scorso in un supermercato ... ansa.it