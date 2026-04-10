Salvano vite e sgominano la criminalità | i poliziotti premiati a Frosinone

Questa mattina a Frosinone si è tenuta una cerimonia al Teatro “Vittoria” per celebrare il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose della provincia. Durante l’evento, alcuni agenti sono stati premiati per aver salvato vite e per aver contribuito a smantellare gruppi criminali.

Questa mattina, presso il Teatro “Vittoria” di Frosinone, si è svolta la celebrazione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della provincia.Dopo la lettura dei messaggi inviati dalle massime Autorità dello Stato e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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