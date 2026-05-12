Carrozzina rubata e ritrovata | i poliziotti sono stati premiati in Regione
Nella regione, gli agenti di polizia sono stati riconosciuti ufficialmente dopo aver ritrovato una carrozzina rubata. Durante la cerimonia, è stato sottolineato che il premio non riguarda solo l’operato delle forze dell’ordine, ma anche un gesto che ha riportato dignità, serenità e fiducia a una persona coinvolta. La premiazione ha avuto l’obiettivo di valorizzare l’azione di tutela e attenzione verso i cittadini.
“Oggi non premiamo solo un intervento efficace delle forze dell’ordine. Con questo riconoscimento vogliamo premiare un gesto che ha restituito dignità, serenità e fiducia a una persona colpita da un atto vile”. Lo ha sottolineato il presidente del consiglio regionale della Lombardia Federico.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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