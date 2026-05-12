Carrozzina rubata e ritrovata | i poliziotti sono stati premiati in Regione

Nella regione, gli agenti di polizia sono stati riconosciuti ufficialmente dopo aver ritrovato una carrozzina rubata. Durante la cerimonia, è stato sottolineato che il premio non riguarda solo l’operato delle forze dell’ordine, ma anche un gesto che ha riportato dignità, serenità e fiducia a una persona coinvolta. La premiazione ha avuto l’obiettivo di valorizzare l’azione di tutela e attenzione verso i cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui