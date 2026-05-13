Polizia Locale | nasce la sezione valdostana per i dipendenti in pensione

È stata creata una sezione regionale dedicata ai dipendenti in pensione della Polizia Locale in Valle d’Aosta. La nuova struttura si occuperà di coordinare le attività e le iniziative rivolte agli ex agenti. La formazione e il supporto ai pensionati saranno tra gli obiettivi principali. La presenza di questa sezione mira a favorire la collaborazione e il coinvolgimento tra gli ex agenti e le altre forze di sicurezza sul territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi guiderà la nuova sezione regionale della Polizia Locale?. Come influirà questa associazione sulla sicurezza urbana della Valle d’Aosta?. Quali nuovi simboli utilizzeranno gli ex agenti nelle cerimonie ufficiali?. Perché il presidente della Regione ha voluto incontrare il direttivo?.? In Breve Sede operativa presso il Comando di Polizia Locale di Aosta con 26 soci.. Direttivo guidato da Elio Porté, Vincenzo Bethaz, Renato Culaz, Agostino Lexert e Fortunato Amato.. Percorso iniziato nel 2023 con primo direttivo eletto il 26 maggio 2023.. Incontro con il presidente regionale Renzo Testolin avvenuto il 17 febbraio 2026.. Il 5 maggio 2025 il Comitato Nazionale dell’ANVUP ha ufficialmente riconosciuto la Sezione regionale Valle d’Aosta, consolidando un percorso iniziato dai primi passi nel 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Polizia Locale: nasce la sezione valdostana per i dipendenti in pensione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Progetto Mimosa”, nasce il nucleo antiviolenza della polizia locale di TerniSupporto alle vittime, ambiente protetto per l’accoglienza delle persone coinvolte e “rete” con le altre forze dell’ordine: ecco come funziona il... Leggi anche: Nasce la sezione comunale della Prociv Temi più discussi: Selezione pubblica per 5 Agenti di Polizia Locale; Anche gli agenti di Polizia locale viaggeranno con sconti sui treni; PL Channel: Il Pacchetto Sicurezza 2026. Le novità per i comandi di Polizia Locale; Massiccia attività di controllo della Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano nel ponte del 1° maggio. Nasce una nuova sezione di Polizia giudiziaria con tre operatori della Polizia Locale del Comune di Rieti. Oggi la firma del Sindaco Sinibaldi e del Procuratore capo Auriemma x.com Genzano – La maggioranza risponde a Briziarelli: Sul comando della Polizia Locale dimentica gli atti che ha approvatoIn merito alle dichiarazioni diffuse dalla candidata sindaca Giulia Briziarelli sul trasferimento del Comando della Polizia Locale presso alcuni locali ... castellinotizie.it Polizia locale, svolta in arrivo: bodycam, collegamento al 112 e nuove tutele per gli agentiIl riordino della polizia locale introduce bodycam e collegamenti diretti con il 112, migliorando sicurezza e rapidità d'intervento. Previsto patrocinio legale per agenti coinvolti in procedimenti leg ... italiaoggi.it