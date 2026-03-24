Progetto Mimosa nasce il nucleo antiviolenza della polizia locale di Terni

Supporto alle vittime, ambiente protetto per l’accoglienza delle persone coinvolte e “rete” con le altre forze dell’ordine: ecco come funziona il “Nav” L’amministrazione comunale rafforza il proprio impegno contro la violenza di genere e la violenza domestica con l’istituzione del nucleo antiviolenza (Nav) nel corpo di polizia Locale, denominato “Progetto Mimosa”. La delibera approvata in giunta, infatti, introduce un servizio specializzato dedicato all’ascolto, alla protezione e al supporto delle vittime, con personale formato per intervenire tempestivamente in situazioni particolarmente delicate. TerniToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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L’Amministrazione comunale istituisce il nucleo anti violenza della Polizia Locale e avvia il Progetto Mimosa per il supporto concreto alle donne #terni #sicurezza #mimosa #donne #controlaviolenza facebook

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