nasce la sezione comunale della prociv

A Porano è stato costituito il nuovo gruppo comunale di Protezione civile. La sezione si occuperà di gestire interventi di emergenza e di coordinare le attività sul territorio comunale. L'iniziativa coinvolge volontari e figure professionali che opereranno sotto la supervisione del Comune. La creazione di questa sezione mira a rafforzare la capacità di risposta locale di fronte a eventi imprevisti.

PORANO - Nasce a Porano il gruppo comunale di Protezione civile. Il gruppo sarà inserito nel registro regionale della protezione civile e agirà in conformità e in coordinamento con le direttive impartite dal dipartimento regionale della protezione civile dell’Umbria e dal dipartimento del sistema nazionale. Nasce, dunque, sotto i migliori auspici la Prociv fortemente voluta dal sindaco Marco Conticelli e dal consigliere comunale Marcello Lucchi, a suo tempo appartenente ai volontari della protezione civile di Orvieto e padre di Sergio, che formatosi da giovanissimo nelle fila dei volontari, dopo un lungo percorso professionale nella protezione civile di Viterbo e di Chiavari, oggi è un apprezzato funzionario dell’unità emergenze della protezione civile del Comune di Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

