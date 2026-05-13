Poliambulatorio di Oria | al via i lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico

Nei prossimi giorni partiranno i lavori di ammodernamento e efficientamento energetico presso il poliambulatorio di Oria. L’intervento prevede interventi di ristrutturazione e aggiornamento degli impianti, con l’obiettivo di migliorare le condizioni strutturali e ridurre i consumi energetici. L’operazione si svolgerà nel rispetto delle tempistiche stabilite e interesserà le diverse aree dell’edificio dedicato all’assistenza sanitaria.

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