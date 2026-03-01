Lavori fibra ed efficientamento rete | l’amministrazione vigila e sollecita i ripristini

L’amministrazione comunale di Montesarchio ha diffuso una nota stampa in cui informa sulla situazione dei lavori relativi alla posa della fibra ottica e all’efficientamento della rete. La comunicazione evidenzia come l’ente stia monitorando costantemente gli interventi e abbia sollecitato i responsabili a rispettare i tempi di ripristino previsti. La nota dura circa tre minuti di lettura.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell’amministrazione comunale di Montesarchio. L’Amministrazione comunale è pienamente consapevole dei disagi che in questa fase stanno interessando diverse strade del territorio, a causa dei lavori per la posa della fibra e per l’ammodernamento delle linee elettriche. Si tratta di interventi strategici, destinati a migliorare in modo significativo la qualità dei servizi per cittadini e imprese, rafforzando la connettività e l’efficienza della rete. Tuttavia, è chiaro che i benefici futuri non possono prescindere da un’attenzione costante alle condizioni attuali della viabilità. Al momento, alcuni ripristini risultano ancora provvisori e in diversi punti il manto stradale presenta criticità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

