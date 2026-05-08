Sicurezza ed efficientamento energetico | 6 milioni di euro per Brindisi

Il Comune di Brindisi ha ricevuto un finanziamento di sei milioni di euro destinato a sei progetti, in conformità con la legge 1452018. Questi progetti riguardano interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica nella città. La somma totale viene suddivisa tra tutte le iniziative presentate dall’amministrazione comunale.

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BRINDISI - Risorse assegnate per complessivi sei milioni di euro a tutti e sei i progetti presentati dal Comune di Brindisi in ossequio alla legge 1452018, che prevede “investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”. Lo stabilisce un Decreto del.🔗 Leggi su Brindisireport.it Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate Bussolengo investe 1,3 milioni per sicurezza, prevenzione incendi ed efficientamento delle scuoleInterventi in numerosi plessi comunali per garantire ambienti più sicuri e confortevoli a studenti e personale. Campi da rugby e baseball, 330mila euro per l'efficientamento energeticoUn investimento di 330mila euro da fondi fesr per l’efficientamento energetico del campo di rugby e del campo di baseball “Mario Zago”. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gioia Tauro ottiene oltre 2,5 milioni di euro di finanziamenti per scuole, beni confiscati e viabilità · ilreggino.it; Messa in sicurezza e riqualificazione del territorio: fondi per 31 Comuni in provincia di Chieti; Commissione Consiliare Programmazione ed Assetto del Territorio – Tutela Ambientale 19 maggio 2026; Sicurezza, ambiente ed energia: cos’è successo ad aprile?. Piano di rilancio per la palestra comunale di Vicoforte: approvato il progetto da 890mila euroIl piano di intervento prevede un investimento complessivo di 890mila euro, di cui 612mila destinati direttamente all'esecuzione dei lavori e i restanti 278mila accantonati come somme a disposizione ... cuneodice.it Scuole, piano di sicurezza. Efficientamento energetico e adeguamento antisismicoE’ stato approvato un progetto in linea di massima, quindi non esecutivo, da 1,3 milioni per l’adeguamento sismico ed energetico delle scuole medie. Ovvero per il plesso scolastico di via Volterrana ... lanazione.it Ispezioni dei carabinieri tra Marina di Ginosa e Taranto: contestate violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sanzioni per circa 20mila euro - facebook.com facebook Cosa succede se l’Europa affida la sua sicurezza all’industria tedesca x.com