Il sindacato Fsp di Polizia ha segnalato una grave carenza di personale nella Questura di Pistoia, sottolineando che questa situazione mette a rischio i servizi offerti. Lamenta la mancanza di rinforzi e avverte che l’organico non è sufficiente a garantire le operazioni quotidiane. La questura si trova in difficoltà nel gestire le attività di sicurezza e ordine pubblico a causa di questa carenza di agenti.

Un nuovo allarme viene lanciato dal sindacato Fsp di Polizia e riguarda a carenza di organico nella Questura di Pistoia. Una situazione che si traduce in un aggravio di lavoro per gli uomini e le donne in servizio, ma che ha ripercussioni anche sulla copertura del presidio sul territorio, a partire, come fanno sapere dal sindacato, dal numero delle pattuglie delle volanti, ridotto a uno per turno. "La situazione organica della Polizia di Stato della provincia di Pistoia – scrivono il segretario provinciale Fsp Antonio Sansone e quello regionale Filippo Mastromarino – eccezion fatta per i due commissariati di Montecatini Terme e di Pescia, che negli ultimi anni hanno avuto un aumento di personale sia dal punto di vista di agenti assistenti che dal punto di vista di ispettori risulta essere indubbiamente deficitaria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polizia, allarme organico. Il sindacato denuncia: "Ora servono rinforzi. Sono a rischio i servizi"

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