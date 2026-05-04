Vigili del Fuoco e carenza di organico Alice Parma Pd | Chiusura temporanea del presidio di Cattolica segnale grave

Il presidio dei Vigili del Fuoco di Cattolica sarà temporaneamente chiuso il 2 maggio, una decisione che ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali. La rappresentante del Partito Democratico ha evidenziato come questa chiusura sia un segnale preoccupante, sottolineando che da tempo si segnala una grave carenza di personale che riguarda tutta la provincia di Rimini. La problematica viene considerata una vera emergenza strutturale.

“La chiusura temporanea del presidio dei Vigili del Fuoco di Cattolica il 2 maggio rappresenta un fatto grave, che conferma quanto denunciamo da tempo anche in sede regionale: la carenza di organico è una vera emergenza strutturale per la provincia di Rimini”. A dirlo è Alice Parma, consigliera.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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