Cambio al vertice di Noi Moderati | Rocco Girlanda prende il posto di Michele Toniaccini

Nel quadro di un rinnovamento interno, Noi Moderati ha annunciato un cambio al vertice regionale del partito. Michele Toniaccini, sindaco di Deruta, ha ricoperto il ruolo di Commissario regionale, mentre Rocco Girlanda, già parlamentare e sottosegretario, assume ora la guida del partito a livello regionale. Questa successione segue la decisione di Toniaccini di lasciare l’incarico, con Girlanda che prende il suo posto.

Cambio al vertice di Noi Moderati. Passaggio di consegne alla guida regionale del partito tra Michele Toniaccini, sindaco di Deruta, che ha ricoperto il ruolo di Commissario regionale, e Rocco Girlanda, già parlamentare e sottosegretario, attualmente leader dell’opposizione di centrodestra nel.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Vigili del fuoco di Perugia, cambio al vertice: Rocco Mastroianni è il nuovo comandante

Consiglio Regionale: cambio al vertice del Gruppo consiliare “Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR”Cambio al vertice del Gruppo consiliare “Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR” nel Consiglio Regionale della Campania.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Meloni vede Salvini, Tajani e Lupi: vertice di maggioranza a Palazzo Chigi; Il dopo Cannella, le frizioni in Forza Italia e il rinnovo dei CdA: i pensieri nella maggioranza di Lagalla; Caos nel centrodestra, a Salerno e Pagani. Le rinunce; Forza Italia, il valzer delle poltrone. Costa per Barelli (che va al governo).

Cambio al vertice di Noi Moderati: Rocco Girlanda prende il posto di Michele ToniacciniPassaggio di consegne alla guida regionale del partito tra Michele Toniaccini, sindaco di Deruta, che ha ricoperto il ruolo di Commissario regionale, e Rocco Girlanda, già parlamentare e sottosegretar ... perugiatoday.it

Noi Moderati assente al vertice di maggioranza: Non invitati per ripiccaSe la maggioranza è tornata in aula e sembra avere trovato la quadra così non è per Noi Moderati. Polemica del coordinatore Saverio Romano che lamenta l'esclusione dal vertice ... blogsicilia.it

Il consigliere di Noi Moderati: confronto aperto nell’area di centro in vista del rendiconto. Pronti al voto, ma il rischio è lasciare un vuoto amministrativo di oltre un anno facebook

Il responsabile Giustizia di Noi Moderati dice che la norma sul compenso agli avvocati per i rimpatri è una "inaccettabile forzatura". Tra i proponenti della inaccettabile forzatura, Mariastella Gelmini, di Noi Moderati. x.com