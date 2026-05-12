Crisi ex Calzaturificio TM Progetto Scarpa Srl Intervengono le Liste Civiche Sangiovannesi

Le Liste Civiche di Sangiovanni hanno espresso il loro sostegno ai lavoratori dell’ex Calzaturificio TM, ora noto come Progetto Scarpa Srl. La questione riguarda la crisi aziendale che coinvolge circa cinquanta dipendenti, con diversi turni di produzione e un’attività che si è interrotta da alcuni mesi. La situazione è al centro delle discussioni locali, con i rappresentanti delle liste che chiedono interventi concreti e il rispetto dei diritti dei lavoratori.

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Arezzo, 12 maggio 2026 – Pieno sostegno ai lavoratori dell’ex Calzaturificio TM, oggi Progetto Scarpa Srl, che da mesi stanno vivendo una situazione definita “drammatica” a causa del mancato pagamento degli stipendi, dell’assenza di prospettive industriali e di una crescente incertezza sul futuro occupazionale e familiare. È questa la posizione espressa dalle Liste Civiche Sangiovannesi, intervenute sulla crisi che sta interessando circa 30 dipendenti impiegati nello stabilimento del Ponte alle Forche, nel comune di San Giovanni Valdarno. Secondo il movimento civico, la vicenda rappresenta una “ferita profonda” non soltanto per i lavoratori coinvolti direttamente, ma anche per l’intero tessuto sociale ed economico della città e del territorio valdarnese.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crisi ex Calzaturificio TM (Progetto Scarpa Srl). Intervengono le Liste Civiche Sangiovannesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ex TM-Progetto Scarpa, Rifondazione Comunista del Valdarno interviene sulla crisiArezzo, 12 maggio 2026 – Tiene alta l’attenzione sulla vertenza dell’ex calzaturificio TM, oggi Progetto Scarpa Srl di San Giovanni. Leggi anche: Le commesse ritirate e stipendi a zero. Cosa sta succedendo all'ex calzaturificio Tm Argomenti più discussi: Le commesse ritirate e stipendi a zero. Cosa sta succedendo all'ex calzaturificio Tm; Assemblea all’ex Calzaturificio TM, oggi Progetto Scarpa Srl di San Giovanni: Non riceviamo lo stipendio da alcuni mesi. Il 25 maggio tavolo di crisi con la Regione; Filiera Ferragamo, nel Valdarno 30 famiglie senza stipendio; Calzaturificio, in 30 senza stipendio: Prendiamo due euro al giorno. Calzaturificio Progetto Scarpa Srl, Rifondazione comunista: L’intero settore vive una fase di forte difficoltàMirko Vichi, segretario del Partito di Rifondazione comunista del Valdarno aretino, interviene sulla crisi del calzaturificio Progetto Scarpa Srl di San Giovanni. Abbiamo appreso della crisi che st ... valdarnopost.it