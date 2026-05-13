Il concerto dei Modà previsto per il 30 giugno all’Allianz Stadium di Torino è stato spostato al palazzetto Inalpi Arena. La decisione è stata presa dopo che i biglietti venduti sono risultati insufficienti per mantenere la data nello stadio. La band e gli organizzatori hanno comunicato che l’evento si terrà comunque nella stessa data, ma in una location diversa rispetto al progetto originario.

Il 30 giugno era previsto un concerto dei Modà all’Allianz Stadium di Torino. Ma a causa dei pochi biglietti venduti per l’evento la band ha deciso, assieme all’organizzatore, di cambiare i piani e spostare tutto al vicino palazzetto Inalpi Arena. A darne l’annuncio è stato il frontman Kekko che ci ha messo letteralmente la faccia con un video condiviso sui canali social ufficiali. “Sono qui perché devo darvi una notizia che probabilmente non vi farà molto piacere. Io sto bene tutto a posto, non vi preoccupate. Riguarda la data di Torino, nello stadio. – ha esordito il cantautore – Siccome non abbiamo venduto abbastanza biglietti, la data all’interno di una struttura così grande è meglio evitarla.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pochi biglietti venduti per il concerto allo stadio dei Modà: “Ci spostiamo al palazzetto. Probabilmente avrò peccato di presunzione, ho pensato che ce l’avremmo fatta”

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