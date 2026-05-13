Pochi biglietti venduti niente Allianz Stadium per i Modà Kekko | Non sarà una notte di romantici sotto le stelle
Nella giornata di oggi è stata annunciata la cancellazione del concerto dei Modà prevista presso lo stadio di Milano, a causa di un numero di biglietti venduti troppo basso. Il cantante della band ha comunicato ai fan che l’evento non si terrà e ha commentato che non si tratterà di una serata romantica sotto le stelle come sperato. La decisione è stata confermata dagli organizzatori, evidenziando la scarsa affluenza registrata in fase di prevendita.
Milano, 13 maggio 2026 – “Ciao romantici, come state? Spero tutto bene. Sono qui perché devo darvi una notizia che probabilmente non vi farà molto piacere. Io sto bene, tutto a posto, non vi preoccupate”. Comincia così il reel postato su Instagram nel quale Kekko dei Modà nel quale annuncia che “il concerto in programma (il 30 giugno prossimo, ndr ) allo stadio?????? di Torino (Allianz Arena, ndr ), purtroppo per problemi tecnico-logistici dovuti, non è vero, siccome non abbiamo venduto abbastanza biglietti, la data all'interno di una struttura così grande è meglio evitarla”. https:www.ilgiorno.itvideokekko-moda-video-mslowxzw La faccia di Francesco Silvestre non nasconde la delusione eppure il frontman dei Modà guarda al bicchiere mezzo pieno e lo spiega ancora nel reel.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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