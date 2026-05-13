Pochi biglietti venduti niente Allianz Stadium per i Modà Kekko | Non sarà una notte di romantici sotto le stelle

Nella giornata di oggi è stata annunciata la cancellazione del concerto dei Modà prevista presso lo stadio di Milano, a causa di un numero di biglietti venduti troppo basso. Il cantante della band ha comunicato ai fan che l’evento non si terrà e ha commentato che non si tratterà di una serata romantica sotto le stelle come sperato. La decisione è stata confermata dagli organizzatori, evidenziando la scarsa affluenza registrata in fase di prevendita.

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Milano, 13 maggio 2026 – “Ciao romantici, come state? Spero tutto bene. Sono qui perché devo darvi una notizia che probabilmente non vi farà molto piacere. Io sto bene, tutto a posto, non vi preoccupate”. Comincia così il reel postato su Instagram nel quale Kekko dei Modà nel quale annuncia che “il concerto in programma (il 30 giugno prossimo, ndr ) allo stadio?????? di Torino (Allianz Arena, ndr ), purtroppo per problemi tecnico-logistici dovuti, non è vero, siccome non abbiamo venduto abbastanza biglietti, la data all'interno di una struttura così grande è meglio evitarla”. https:www.ilgiorno.itvideokekko-moda-video-mslowxzw La faccia di Francesco Silvestre non nasconde la delusione eppure il frontman dei Modà guarda al bicchiere mezzo pieno e lo spiega ancora nel reel.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pochi biglietti venduti, niente Allianz Stadium per i Modà. Kekko: “Non sarà una notte di romantici sotto le stelle” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Allianz Stadium blindato per Juventus-Hellas: niente biglietti per i veronesiIn vista della sfida del prossimo 3 maggio all’Allianz Stadium, arriva una decisione netta sul fronte della sicurezza: il prefetto di Torino, Donato... Bosnia-Italia, biglietti venduti in una sola notte: l'inferno di Zenica è prontoDopo la vittoria della Bosnia contro il Galles, alcune pagine sportive bosniache hanno commentato ironicamente sui social “Lo terremo in conto a...