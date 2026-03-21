Durante un intervento a Mentana, la premier ha affermato di aver menzionato il caso Garlasco, anche se non ricorda con certezza. In passato, aveva invitato a votare Sì per eliminare una presunta vergogna legata a questa vicenda. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto pubblico, senza specificare dettagli sul riferimento preciso.

“Votate Sì perché non ci debba più essere una vergogna come quella di Garlasco” urlava a dicembre la premier Giorgia Meloni dal palco di Atreju. A 4 mesi di distanza però la premier sembra aver dimenticato quelle frasi dette con tanta foga e decisione. “Il tema di Garlasco? Voi dite che l’ho citato, probabilmente l’avrò fatto” ha detto rispondendo a una domanda di Enrico Mentana sulla connessione tra il caso dell’omicidio di Chiara Poggi e il referendum sulla giustizia. “Se l’ho citato – ha aggiunto – è perché è un caso di giustizia che chiaramente sta impattando molto e perché, a un certo punto, ha coinvolto anche dei magistrati che al tempo non avevano fatto il loro lavoro, quindi è sempre il tema di malfunzionamento di un sistema” Referendum, la galleria degli orrori di comunicazione del governo è infinita: persino B. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La memoria corta di Meloni, la premier a Mentana: “Caso Garlasco? Voi dite che l’ho citato, probabilmente l’avrò fatto”

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