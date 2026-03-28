Bosnia-Italia biglietti venduti in una sola notte | l' inferno di Zenica è pronto

Nella notte sono stati venduti tutti i biglietti per la partita tra Bosnia e Italia, che si svolgerà a Zenica. La gara si avvicina dopo la vittoria della Bosnia contro il Galles, evento che ha suscitato commenti ironici sui social media locali. Alcune pagine sportive bosniache hanno scritto “Lo terremo in conto a Zenica!” riferendosi ai quattro giocatori italiani che avevano festeggiato il risultato.

Dopo la vittoria della Bosnia contro il Galles, alcune pagine sportive bosniache hanato ironicamente sui social “Lo terremo in conto a Zenica!”, riferendosi ai quattro giocatori italiani che avevano esultato per quel risultato. L’Italia, infatti, si giocherà l’accesso ai Mondiali proprio nell’ultima partita, in trasferta contro la Bosnia a Zenica. Lo stadio Bilino Polje non è un impianto qualunque: per la nazionale bosniaca rappresenta un vero e proprio fortino. I biglietti per la sfida contro gli azzurri sono andati esauriti in una sola notte. A differenza di molti stadi dell’Est Europa che hanno la pista d’atletica, il Bilino Polje ha gli spalti molto vicini al campo, creando un’atmosfera estremamente calda, rumorosa e opprimente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bosnia-Italia, biglietti venduti in una sola notte: l'inferno di Zenica è pronto Articoli correlati Come acquistare i biglietti riservati ai tifosi azzurri per vedere Bosnia-Italia a ZenicaI tifosi azzurri attendono comunicazioni per l'acquisto dei biglietti in vista di Bosnia-Italia a Zenica. Italia attesa in Bosnia dall’inferno di Zenica, lo stadio preferito a Sarejevo anche se più piccoloL'Italia dovrà giocarsi i Mondiali in casa della Bosnia in uno stadio caldissimo che rappresenta una sorta di fortino per la Nazionale di Dzeko e... Altri aggiornamenti su Bosnia Italia biglietti venduti in una... Temi più discussi: Biglietti Bosnia-Italia, finale dei Playoff per i Mondiali: quando escono, i prezzi, le info sul Settore Ospiti, dove e come comprarli; Come acquistare i biglietti riservati ai tifosi azzurri per vedere Bosnia-Italia a Zenica; Play-off mondiali: in vendita i biglietti per la finale con la Bosnia ed Erzegovina; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Bosnia, tutto esaurito a Zenica: il dato sui biglietti venduti per l'ItaliaBosnia e Italia si giocano il Mondiale. Dopo aver battuto rispettivamente Galles (ai rigori) e Irlanda del Nord (2-0), le due Nazionali si affronteranno nella finale dei playoff per staccare il pass.. lalaziosiamonoi.it Come acquistare i biglietti riservati ai tifosi azzurri per vedere Bosnia-Italia a ZenicaI tifosi azzurri attendono comunicazioni per l’acquisto dei biglietti in vista di Bosnia-Italia a Zenica. I tickets riservati ai tifosi di casa sono stati polverizzati in una notte. fanpage.it Talento e personalità, Kerim Alajbegovic carica la Bosnia: "L'Italia è una buona squadra ma vinceremo, giochiamo in casa, lo stadio sarà infuocato, sarà una partita brutale" - facebook.com facebook Verso Bosnia- #Italia, il programma degli azzurri: oggi in campo, lunedì la partenza per Zenica x.com