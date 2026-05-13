Pochi biglietti venduti i Modà si spostano dallo stadio al palazzetto Ma non è il primo caso di concerti ridimensionati | ecco cosa sta succedendo alla musica live

I Modà hanno annunciato sui loro canali ufficiali che il concerto a Torino si terrà in un palazzetto invece che nello stadio previsto, a causa di un numero di biglietti venduti inferiore alle aspettative. La decisione ha portato a un cambio di location per il loro spettacolo, che si aggiunge a un fenomeno più ampio di concerti “ridimensionati” nel settore della musica dal vivo.

I Modà a Torino sono costretti a cambiare location, l’annuncio arriva direttamente dal frontman Kekko, tramite gli account ufficiali della band. «Sono qui perché devo darvi una notizia che probabilmente non vi farà molto piacere – dice – Io sto bene, tutto a posto, non vi preoccupate. Riguarda la data di Torino, nello stadio, purtroppo per problemi tecnico-logistici dovuti..non è vero, siccome non abbiamo venduto abbastanza biglietti, la data all’interno di una struttura così grande è meglio evitarla. Però c’è anche una bella notizia, che la data non verrà annullata, ma si farà nello stesso giorno, sempre a Torino, ma all’interno del Palazzo dello Sport, che tra l’altro è bellissimo e questo mi fa molto piacere.🔗 Leggi su Open.online

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In un'epoca di supercazzole da comunicato stampa, Kekko dei Modà ci mette la faccia, in tutti i sensi. Pochi biglietti venduti, ci si sposta, errore di valutazione, ci si vede altrove. Poi è chiaro che non è una notizia che farà piacere, ma c'è onestà. Bravo, non è da x.com

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